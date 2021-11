Vader jeugdspeler van Vitesse zat volgens OM aan zusje (13) van andere speler: ‘Ik zie het niet als misbruik’

Sportpres­ta­ties leveren op een vloer met veel geschiede­nis: sporthal krijgt beton uit kantoorge­bouw

Sporters kunnen straks prestaties leveren op een vloer met veel geschiedenis. In de nieuwe sporthal die aan de Middachtensingel in Arnhem moet komen, liggen straks vloerplaten die nu in een gebouw van de provincie liggen, de Prinsenhof A. Dat staat op de nominatie om plaats te maken voor meer groen.

10:00