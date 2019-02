Vader looft beloning 500 euro uit voor tip mishandeling zoon

Wat zich precies heeft afgespeeld afgelopen vrijdagnacht iets voor tweeën, kan de zoon zich niet meer herinneren. ,,Hij weet nog wel dat hij met zijn vriendin bij Aspen Valley op de Korenmarkt was geweest. Hij liep al vast alleen naar buiten om een taxi te bestellen. Zijn vriendin stond nog even binnen. Daarna weet hij niets meer”, zegt vader Rob.

Een meisje in de uitgaansgelegenheid is tot nu toe de enige getuige. ,,Zij heeft gezien dat mijn zoon door zeker twee, maar mogelijk drie jongens in elkaar is geslagen. Zelfs toen hij op de grond lag bleven ze schoppen en slaan, ook tegen zijn hoofd.”

Telefoontje

De 23-jarige student raakt tijdens de mishandeling buiten bewust zijn. Zo treffen agenten hem korte tijd later aan. Ze bellen een ambulance, die hem naar het ziekenhuis vervoerd. ,,We kregen een telefoontje van een vriend van hem en zijn meteen naar de spoedeisende hulp van Rijnstate gegaan. Als je dan je zoon ziet liggen met een bebloed gezicht, dan schrik je en hoop je maar dat hij geen blijvend letsel heeft opgelopen. De hele rechter kant van zijn gezicht was blauw en opgezwollen. Hij heeft drie hechtingen in zijn rechter wenkbrauw.”

Quote Maar de impact is er niet minder om. Hij is letterlijk even helemaal uit het lood geslagen. Vader Rob Een scan heeft geen zwaar letsel geconstateerd en de Arnhemmer heeft niets gebroken. ,,Maar de impact is er niet minder om. Hij is letterlijk even helemaal uit het lood geslagen.”

Gaandeweg de week kwam het idee van Rob en zijn vrouw om een beloning uit te loven. ,,Wij zijn geen mensen die zo graag de publiciteit zoeken. Maar je wilt ook over enkele maanden niet horen dat de politie de daders niet heeft gevonden en het onderzoek wordt gestopt. Die jongens moeten zich voor het gerecht verantwoorden. Afgezien van de fysieke en emotionele schade vind ik dat ze ook moeten opdraaien voor alle onkosten.”

Daders

Rob hoopt dat getuigen van de mishandeling op de Korenmarkt zich bij hem of de politie willen melden. De gouden tipgever ontvangt 500 euro. ,,Op die manier kunnen we ons zelf later niet verwijten dat we er niet alles aan hebben gedaan om de daders op te sporen.”