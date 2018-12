‘Vader Tevfik deed alles voor zijn twee jongens’

Zwaargewon­de bij ongeval op A325 bij Elst is 33-jarige man uit Arnhem

11:32 ELST - De bestuurder die in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond raakte bij een ongeluk op de snelweg A325 bij Elst is een 33-jarige man uit Arnhem. Dat meldt de politie desgevraagd. Het lijkt erop dat de auto in een slip is geraakt, waarna het voertuig tegen een boom is gebotst.