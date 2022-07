Vadim Kasperovics: ‘Ik stond met mijn vader in een enorme rij voor de eerste McDonald’s in Riga’

,,Je zult het wel vaker hebben gehoord, maar ik ben hier vanwege de liefde. Ik ben geboren in Riga, de hoofdstad van Letland. Mijn jeugd was fijn. Na de val van de Sovjet-Unie ontstond er een nieuw tijdperk. Er was vrijheid en optimisme, mensen startten ondernemingen. Ik weet nog dat ik 7 jaar was en met mijn vader in een enorme rij stond voor de eerste McDonald’s die in Riga werd geopend. Dat werd beschouwd als een historisch moment.