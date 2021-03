Vak 112 viert bekerfinale Vitesse opnieuw met posteractie: ‘De hele stad geel-zwart’

Ditmaal is het ontwerp van Thomas van Oz - hij tekende ook voor de ‘Vitesse-tunnel’ onder het Nijmeegseplein bij GelreDome, waar de historie van de club in een tijdlijn is uitgebeeld. Vitesse staat achter het initiatief, net als de Supportersvereniging Vitesse en diverse sponsoren.



De situatie is nu, mede door de pandemie, totaal anders dan in 2017. ,,Maar het enthousiasme om weer iets te doen, is groot”, zegt Laurens Jansen. Hij was er vier jaar geleden ook bij. ,,Toen hebben we zo’n 8.000 posters gemaakt, nu moeten het er zeker 10.000 worden. En een paar duizend vlaggen.”



Drive-through

Hoe groot en massaal de actie wordt (er is nog meer in voorbereiding, maar dat is nog geheim) hangt af van de financiële ondersteuning die er komt. Via sociale media als Facebook wordt om donaties gevraagd. ,,Voor minimaal 5 euro houden we een vlag en een poster apart”, zegt Jansen. ,,Hoe meer er binnenkomt, hoe meer we er kunnen laten maken.



Hoe die bij de Vitesse-supporter komen? Daarover wordt nog nagedacht. Want het moet allemaal wel coronaproof. ,,In 2017 hadden we een deal met de winkels van Primera. Dat werkte prima. Nu denken we bijvoorbeeld aan een drive-through”, vertelt Jansen. Vlaggen en posters moeten 27 maart beschikbaar zijn.