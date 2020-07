Vakantieverkeer zorgt voor files op snelwegen rond Arnhem

Video Politici ontstemd over innen ongeldige boetes: ‘Gemeente mag positie niet misbruiken’

12:24 ARNHEM - Alle automobilisten met een oude diesel die in 2019 onterecht geflitst zijn in de milieuzone van Arnhem moeten hun boete terugbetaald krijgen. ,,Dat is een pittige opgave, maar de gemeente mag geen misbruik maken van haar positie’’, zegt Tweede Kamerlid Remco Dijkstra van de VVD.