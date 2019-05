Vakbondsactie in Arnhem voor beter pensioen, dag na OV-staking

De FNV roept werknemers op te gaan staken en naar de Markt in Arnhem te komen. Daar is woensdag tussen 11.00 en 13.00 uur een actiebijeenkomst. Tegelijkertijd met de demonstratie in de Gelderse hoofdstad zijn er acties in Groningen, Eindhoven en Den Haag.



‘In talloze bedrijven staken de werknemers tevens 24 uur’, aldus de FNV. In Arnhem zullen de actievoerders op het podium vertellen waarom zij actie voeren voor een fatsoenlijk pensioen. FNV-hoofdbestuurders Kitty Jong en Ingrid Rep wonen de demonstratie in Arnhem bij.