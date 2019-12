Van 88 bedrijven in Gelderland is niet duidelijk hoeveel stikstof ze uitstoten

Dat blijkt uit antwoorden van Provinciale Staten op vragen van de SP. Het is volgens een woordvoerster van de provincie niet bekend waarom de uitstoot van deze bedrijven niet eerder is gecontroleerd. Voor de kerst ligt er een plan van aanpak voor deze 88 bedrijven, is de verwachting. Hoe lang vervolgens het onderzoek duurt, is onbekend. Het is een intensieve klus omdat voor alle bedrijven apart een berekening van de uitstoot moet worden gemaakt.