Van Amerongen verrast door klachten politie over hinder bij ongeluk: Niet zeuren, maar bekeuren

Beelden opgedoken van Arnhemse terreurver­dach­ten die oefenen met wapens in vakantie­huis­je

9 januari NIJMEGEN / ARNHEM / WEERT - Er zijn beelden opgedoken van de terreurverdachten die in september in Arnhem, Weert en Rotterdam zijn opgepakt, omdat zij onder meer worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland.