Van biechten naar breuken: Arnhemse Koepelkerk omgedoopt tot klaslokaal

ARNHEM - Wegens gebrek aan ruimte in het eigen schoolgebouw krijgen leerlingen van het Arentheem College Thomas a Kempis de komende periode les in de Arnhemse Koepelkerk.

Stipt om 08.15 uur begon een onderbouwklas van het Thomas a Kempis maandagochtend met wiskunde in het cirkelvormige huis van de Heer op het Arnhemse Jansplein. In koppeltjes van twee, netjes op 1,5 meter van andere tweetallen, leerden leerlingen alles over staartdelingen. Ten minste, als zij goed luisterden naar de docent, wiens stem luid galmde over de plavuizen van de kerk.

Noodoplossing

De lessen in de Koepelkerk zijn een noodoplossing van het Thomas a Kempis. De middelbare school, onderdeel van scholengemeenschap Het Arentheem College, heeft in het eigen schoolgebouw onvoldoende ruimte om al haar leerlingen tegelijkertijd 1,5 meter afstand te kunnen garanderen.



Een deel van de onderbouwleerlingen wijkt daarom uit naar de Koepelkerk en de HAN-campus. In de Koepelkerk, dat twee verdiepingen heeft, en een bijgebouw is ruimte voor drie klassen tegelijkertijd. In de lokalen van de HAN kunnen drie à vier klassen terecht.

Schooldirecteur Yvonne Balk had de afgelopen weken alles in het werk gesteld om lessen in de kerk mogelijk te maken. ,,Er moest heel veel gebeuren”, vertelt ze. ,,Voldoende tafels, voldoende stoelen. En de wifi moest op orde zijn. Daar is onze ICT-afdeling lang mee bezig geweest.”

Leuke ervaring

Balk kijkt positief terug op de eerste lesdag in de Koepelkerk. ,,Het ging heel goed. Voor leerlingen is het natuurlijk een leuke ervaring om hier les te krijgen. Maar het belangrijkste is dat ze nu hun sociale contact weer herstellen. Online redden we ons heel goed, maar er gaat niets boven gewoon fysiek lesgeven. Veel leerlingen hebben dat gemist.”

Leerlingen die dat willen, kunnen na de lesdag in de kerk verder werken aan huiswerk of extra hulp krijgen van docenten. Balk: ,,We hebben er in de middag dus een ontmoetingsplek bij.” Of het lesrooster niet overlapt met het rooster van de kerkdiensten? ,,De koster houdt dat goed in de gaten.’’