Van bier tot gin: hier in Arnhem kun je terecht voor proeverijen met drank

indebuurt.nlFijnproevers en liefhebbers van alcoholische versnaperingen opgelet! Houd jij ervan om dranken als bier, gin, wijn of whisky naast elkaar te proeven? In Arnhem kun je een proeverij doen met verschillende soorten drank. indebuurt zocht uit waar je moet zijn.

Bleeckerstreet

Wist je dat je in Arnhem verschillende gins naast elkaar kunt proeven? Bij Bleeckerstreet, een shareddiningrestaurant dat nog niet zo lang in Arnhem zit, mag je tijdens het dineren gins proeven. Op die manier kun je eerst beslissen welke gin je het lekkerst vindt, voordat je een gin-tonic bestelt. Bleeckerstreet aan de Nieuwstraat 54a is van dinsdag tot en met zondag open.

Proeflokaal van Durs

In het proeflokaal van Durs kun je op afspraak een bierproeverij doen met je vrienden of familie. Wil je niet alleen bier proeven, maar er ook wat bij eten? Neem dan een echte Arnhemse borrelplank met kaas uit Klarendal en worst van het Swerte Schaap. Een bierproeverij met rondleiding kost 24,95 per persoon en hier kan je een afspraak inplannen. Vast een voorproefje doen? indebuurt keek al eens bij DURS binnen.

Wijnproeverij

In Arnhem bieden verschillende slijterijen en restaurants wijnproeverijen aan. Ben jij een echte wijnliefhebber? Op deze locaties kun je een proeverij doen:

Whiskyproeverij

Altijd al eens verschillende whisky’s willen proberen? Dat kan tijdens een whiskyproeverij bij een van onderstaande locaties. Zo proef je bij Yves Boode aan de Steenstraat Highland en Speyside whisky’s en bij Dutch Whisky Society whisky’s die maar liefst veertig jaar oud zijn.

Rum proeven bij Café De Schoof

Bij Café De Schoof op de Korenmarkt kun je op afspraak een rumproeverij doen. Tijdens deze proeverij vertelt een rumexpert meer over de herkomst en het productieproces van de drank. Na dat je de rums hebt geproefd, ga je zelf mixen met andere ingrediënten. Wil je deze proeverij graag doen? Kijk dan eerst of jouw datum beschikbaar is.

De Buurman

Bij De Buurman is elke maand een kleinschalige bier- of wijnproeverij. Samen met mensen uit de buurt proeven Maurits en Jonathan nieuwe bieren of wijnen. Het lekkerste biertje of wijntje wordt vervolgens benoemd tot bier of wijn van de maand. Om de twee maanden is er een grotere proeverij met een lokale ondernemer, bijvoorbeeld een kaas- en portproeverij met Heerlijk en Hartig, voorheen ‘t Zuivelhoekje en een wijnproeverij met de heren van Wijnhuis Sonsbeek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!