Van dansspel tot grijpmachine: nieuwe arcadehal in Arnhem mateloos populair bij jongeren

Arnhemse triatleet Olaf traint in tropisch Burgers’ Zoo met mediacir­cus: ‘Kan de waterval uit?’

ARNHEM - Triatleet Olaf van den Bergh (28) bereidt zich voor op het WK Ironman in Hawaï. Hij traint op een bijzondere plek: in de Bush van Burgers’ Zoo. Een verslag van een mediacircus in de Arnhemse dierentuin.

11 augustus