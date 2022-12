Van Europese première van Star Wars tot vergane glorie: Rembrandt Theater gaat nu écht op slot

Arnhemse ‘opruier’ van rellen zit in België in gevangenis

ARNHEM - De rechtszaak tegen een 21-jarige man uit Arnhem is opnieuw uitgesteld. De verdachte zou rellen hebben georganiseerd in Arnhem en Utrecht. De man zit in de gevangenis in België. De strafzaak zou vrijdag worden behandeld in de rechtbank in Utrecht.

