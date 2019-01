Van fraude verdachte oud-eigenaar GelreDome weer vrij: ‘Ik ben moe, op’

De gevallen vastgoedbaas Ger Visser (65) uit Gorssel mag zijn proces voorlopig in vrijheid afwachten. Zijn voorlopige hechtenis is geschorst. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Visser zat al drie maanden vast, omdat hij volgens het OM op grote schaal documenten zou hebben vervalst rondom de ondergang van zijn bedrijf Eurocommerce, dat bekende panden in Arnhem bezat.

Het vastgoedbedrijf was onder meer verantwoordelijk voor de bouw van de twee kantoortorens bij station Arnhem Centraal en het kantoorgebouw Eusebiushof bij de John Frostbrug. Eurocommerce was tot 2012 ook eigenaar van GelreDome.



,,Ik ben moe, op. Deze bijna honderd dagen gevangenschap hebben mijn leven voorgoed veranderd”, vertelt Visser in de rechtszaal.



De vermeende vervalste documenten zou hij hebben opgesteld en ingebracht als bewijsstukken in het hoger beroep in de strafzaak. Dat hoger beroep had in oktober vorig jaar moeten plaatsvinden, maar enkele dagen voor aanvang van die zaak werd Visser en zijn familie in de kraag gevat.

Aangifte

De Fiscale opsporing- en inlichtingendienst (FIOD) pakte Visser, diens vrouw Patricia, zoon Ger junior en dochter Kristel in oktober met veel machtsvertoon op tijdens invallen in de drie villa’s van de familie in Gorssel.



Alleen de ex-Eurocommercebaas zat nog altijd vast. Tegen De Stentor liet Deventer curator Paul Schepel in oktober weten dat hij aangifte had gedaan tegen Visser vanwege vermoedens van valsheid in geschrifte.

Megacomplot

Met de documenten, die volgens het OM zijn vervalst door Visser, zou hij een megacomplot willen aantonen van vastgoedmiljonair Dik Wessels en twee Rabobank-bestuurders om Eurocommerce in een faillissement te duwen. Het zou gaan om grote aantallen vervalste gespreksverslagen en brieven op privé-briefpapier van de inmiddels overleden Wessels. Hij was jarenlang zakenpartner van Visser.



Ger Visser ging in de rechtszaal uitgebreid in op zijn persoonlijke omstandigheden. ,,De gijzeling van de FIOD (in oktober, red.) hebben wij nog lang niet verwerkt. Ik ben moe, op. Mijn ruggenwervels zijn versleten, ik heb hartritmestoornissen en mijn vrouw is hartpatiënt. Ik zorgde voor haar. Dat kan nu niet.”

Vrijlating

Visser zou de documenten in zijn brievenbus hebben gevonden. Volgens zijn advocaat, Rosa van Zijl, is haar cliënt niet betrokken bij de vervalsing van die documenten.



Van Zijl vroeg in de rechtbank vervolgens om onmiddellijke vrijlating van zijn cliënt, om zijn proces in vrijheid te kunnen afwachten. ,,Mijn client kan zich in de gevangenis niet voorbereiden op de vele procedures die komende tijd volgen”, beargumenteert Van Zijl. Dat verzoek is nu dus gehonoreerd.



De rechtbank stelt als voorwaarde voor de schorsing van de voorlopige hechtenis, dat Visser geen documenten mag publiceren en niet mag praten met de media.