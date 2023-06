Van garagesale tot gratis midzomerfeest: 7 x Arnhemse weekendtips

Deze legendari­sche feestzaal wijkt voor woningen: ‘Stiekem hoopte je hier je verkering te vinden’

Heel wat stellen die vrijdag of zondag een van de twee laatste feesten in de grote zaal van het Wapen van Bemmel bijwonen, hebben elkaar daar voor de eerste keer ontmoet. Daar is de eerste kus gegeven. In de jaren zeventig tijdens stijldansavonden en in de jaren negentig tijdens disco-avonden.