Van gezinsdrama Duiven tot fatale ‘pedojacht’ Arnhem: 2020 telt veel slachtoffers door geweld

Dat blijkt uit een inventarisatie van De Gelderlander. In 2018 en 2019 werden respectievelijk vier en zes mensen in deze regio het dodelijke slachtoffer van geweld.



Een duidelijke reden voor een toename als deze kunnen deskundigen vrijwel nooit geven. ,,Als het om net iets grotere kleine aantallen gaat, zijn we al heel snel geneigd om te spreken over iets als een trendbreuk of verdubbeling’’, zei Marieke Liem, hoogleraar Sociale Veerkracht en Veiligheid aan de Universiteit Leiden, afgelopen zomer al. Dat het altijd om gebeurtenissen gaat die mensen als extreem beleven, speelt daar volgens haar een belangrijke rol bij.