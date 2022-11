Van ‘panic room’ en bediendenkamer tot privéstrand: dit zijn de negen duurste miljoenenvilla’s in onze regio

Op zoek naar een nieuw optrekje en een paar miljoen te besteden? Of gewoon nieuwsgierig naar wat je kan krijgen voor een monsterlijk bedrag? Hieronder vind je de negen duurste miljoenenvilla’s in de regio.

Het duurste huis dat te koop staat in het verspreidingsgebied van De Gelderlander staat in Arnhem. De vraagprijs op woningverkoopwebsite Funda bedraagt een slordige 6 miljoen euro voor Villa Reale.



Opvallend is dat Winterswijk, net als Arnhem, drie keer in de top 9 staat met een villa (al dan niet met manege). Nog bijzonderder: één straat in Gelderland duikt drie keer op in dit lijstje

1 ‘Het mooiste pand van Arnhem’: 6.000.000 euro

Een buitenzwembad, wijnkelder, aanlegsteiger, privéstrandje, fitnessruimte, buitenkeuken... En dat alles op een steenworp afstand van het centrum van Arnhem.

‘Volgens kenners is Villa Reale het mooiste pand van Arnhem. Deze zeer exclusieve, rijksmonumentale neoclassicistische villa staat op een absolute toplocatie aan de oever van de Rijn, met fantastische tuinen en adembenemend uitzicht’, begint de ronkende tekst op Funda. Dat verklaart mogelijk waarom de teller van de vraagprijs voor de historische Villa Reale aan de Utrechtseweg pas stokt bij 6 miljoen euro.

Het gastenverblijf is een woning op zich en heeft een eigen ingang. De loft? Die is groter dan veel riante flats met 100 vierkante meter. De hele villa is goed voor 852 vierkante meter woonoppervlak. Het monumentale pand uit 1873 staat sinds begin oktober te koop. Het is niet duidelijk of de koper voor de miljoenen ook de nieuwe eigenaar is van de jukebox, het grote aantal kunstwerken en de opvallende kroonluchters.

2 Monumentaal vooroorlogs landhuis: 3.975.000 euro

Op tien minuten rijden van Villa Reale staat voor 2 miljoen euro minder Landgoed Varenheuvel te koop. De monumentale villa met rieten dak staat aan de Bilderberglaan in de bossen tussen Wolfheze en Oosterbeek.

‘Deze in 1938 onder architectuur van ir. N.H. Wesstra groots opgezette villa, is ontworpen vanuit een unieke combinatie van de Gooise en Engelse landhuisbouw en de expressionistische vormen van de Amsterdamse School.’

In de riante leefkamer van dit onder architectuur gebouwde landhuis uit 1938 bevindt zich een boekenwand die in een James Bondfilm niet zou misstaan. De wand kan volledig draaien waardoor de boeken plaats maken voor een rijk uitgeruste bar.

Buiten zijn een whirlpool, zwembad en sauna blikvangers. In de voormalige stallen zitten onder meer een modern kantoor en een klimaat gestuurde wijnopslag.

3 Moderne vakwerkboerderij met manege: 3.500.000 euro

Voor de nummer 3, 4 en 5 op deze lijst gaan we naar de Achterhoek. In Winterswijk staat voor 3,5 miljoen euro Landgoed ‘Den Eeckelerhorst’ te koop; 5 hectare grond met daarop een manege en moderne boerderij (1998) met historische uitstraling.

Het landhuis heeft karakteristieke vakwerkgevels, een landschapstuin en binnen- en buitenzwembad. Bij de bouw van de boerderij zijn oude materialen en balken gebruikt. De manege laat het hart van elke paardenliefhebber harder kloppen met een binnenrijbaan, buitenrijbaan, springtuin, natuurhindernissen, 28 paardenstallen, zadelkamer, wasplaatsen, solarium en overdekte stapmolen.

‘Op een wondermooi terrein van 5 hectaren creëerden de huidige eigenaars – bekende springruiters met een florerende handelsstal – hun eigen paradijs. De liefde voor de paardensport stond centraal bij het stichten en inrichten van het landgoed in 1984’, staat er op Funda.

4 Moderne luxe alleen dan vierkant: 2.950.000 euro

Iets verderop, op Landgoed Eelink, staat voor net onder de 3 miljoen euro een villa te koop aan de Laan van Napoleon in Winterswijk. Architect Rasquin heeft hier een strakke, kubistisch ogende villa ontworpen.

De villa uit 2007 zit volgens Funda boordevol technische snufjes. ‘Warmtepomp, topkoeling, vloerverwarming, domotica, videobewaking, beregeningssysteem, B&O geluidsysteem, robotmaaier. De prachtige tuin is een ontwerp van tuinarchitect Ed Joosting Bunk.’

Natuurlijk kunnen een wijnkelder, bar met snookertafel, wellnessruimte met sauna en binnenzwembad niet ontbreken.

5 Een A+ woonboerderij met manege: 2.850.000 euro

Leuk zo’n villa zonder manege, maar we gaan terug naar de paarden in Winterswijk. ‘Achter de smeedijzeren poort wacht een erf met opstallen waar veel paardenliefhebbers alleen maar van kunnen dromen’, loopt Funda over van lof voor een landgoed aan de Slingeweg in buurtschap Het Woold.

In het souterrain van de historisch ogende boerderij uit 2008 zijn een luxe zwembad en wellness te vinden. ‘Maar u merkt al snel dat de goed geoutilleerde paardenverblijven daar – qua luxe – nauwelijks voor onderdoen.’

Het terrein van 2,7 hectare heeft twee verplaatsbare buitenboxen, tien paardenboxen in de stal, een wasplaats, solarium en zadelkamer. De binnenrijhal, paddock en buitenbaan zijn voorzien van een eb-en-vloedbodem. Een kapschuur is voorzien van twee paardenstallen, een stapmolen en een mestplaats.

De woonboerderij beschikt over een energielabel A+, dat is volgens de makelaar uniek op het platteland. Op het dak van de rijhal liggen 45 zonnepanelen. Op het landgoed staat ook een kas voor de kweek van groenten en kruiden.

6 Een gloednieuwe monumentale villa: 2.750.000 euro

Voor nummer 6 gaan we vanuit de Achterhoek weer naar de Gelderse hoofdstad. Sterker nog; we keren terug naar de Utrechtseweg. Daar staat nieuwbouwvilla ‘Schoonheuvel’ met drie appartementen te koop. Het historisch ogende landhuis uit 2022 torent uit boven de stuwwal en heeft een prachtig uitzicht op de Rijn.

‘U zoekt rust en ruimte. Luxe en grandeur. Een thuis omringd door groen, met tussen de bomen door een grandioos uitzicht. In het Parkappartement vindt u het allemaal… en nog zoveel meer’, luidt de wervende tekst op Funda.

Elk appartement heeft twee badkamers en een grote keuken met kookeiland. Op de vloeren ligt eiken parket met visgraatmotief en vloerverwarming. De geluidsboxen van Sonos zijn al geïntegreerd in elke ruimte. Volgens de advertentie is het appartement in het souterrain ideaal voor een kantoor, inwonende kinderen of een persoonlijke zorgassistent.

7 ‘Panic room’ in ‘DHL-villa’: 2.695.000 euro

Even verderop aan de Utrechtseweg, in Doorwerth, staat een ‘DHL-villa’ te koop. Tenminste; een kamer in het landhuis vol miniaturen van vrachtwagens en vliegtuigen van het postbedrijf doet vermoeden dat de eigenaar een band met dat bedrijf heeft.

Volgens de advertentie op Funda verraadt de bescheiden architectuur van het landhuis met een woonoppervlakte van 703 vierkante meter weinig over de luxe. ‘Deze villa mag gerust tot een van de meest exclusieve villa’s in de regio worden gerekend.’ Dat belooft wat voor deze derde villa aan de Utrechtseweg in deze top negen!

De villa met een bijgebouw voor gasten, gebouwd in 2011-2012, heeft vijf verdiepingen en is volgens de tekst voorzien van de meest luxe techniek, domotica en wellness. ‘U kunt bijvoorbeeld met de lift vanaf het ouderappartement naar het inpandige zwembad en de gym komen.’ En: ‘De vingerscan om deuren te openen, een panic room met bijbehorende overvalknop en de externe beveiliging van de villa met gronddetectie zijn hier voorbeelden van.’

8 Historische villa met mysterieuze bediendenkamer: 2.500.000 euro

We rijden via de Utrechtseweg weer naar Arnhem. Daar staat tegenover de ingang van het Sonsbeekpark een monumentale, vrijstaande villa te koop voor 2,5 miljoen euro aan de Cordesstraat.

Dit karakteristieke rijksmonument is gebouwd in 1915 in opdracht van de bankiersfamilie Engelberts in de Engelse landhuisstijl. Dat levert prachtige plaatjes van de tuin op.

Van het interieur is slechts één foto geplaatst: alsof je nog net een voet tussen deur hebt weten te zetten maar niet verder bent gekomen dan de stijlvolle hal. Jammer; want de omschrijving maakt vooral nieuwsgierig naar de bediendenkamer en ontvangstruimte met bar en garderobe.

9 Een koetshuis zonder tierlantijnen: 2.495.000 euro

Voor de laatste miljoenenvilla in dit lijstje duiken we voor het eerst onder de rivieren. In Ubbergen staat daar een rijksmonument uit 1870 met de allure van een woonkasteel.

Het blijkt echter slechts het voormalige koetshuis van landgoed Waalheuvel te zijn. Het Koetshuis, zoals de villa ook in de volksmond heet, is tegen een heuvel gebouwd. De huidige bewoner vertelt in Funda over de tuin. ,,In de tuin geniet je volledige vrijheid. Ja, dan zit je hier lekker en zie je de weg verderop omhoog lopen. Alsof je in een of ander Frans dorpje bent.’’

Hij heeft het ook over de renovatie in 2007: ,,De hoofdtint is wit-met-een-toefje-grijs. En verder hout en natuursteen. Tierlantijnen vind je niet. Dat past ook niet bij de sobere Hollandse neorenaissance bouwstijl. Als kunstliefhebber ben ik lyrisch over het prachtige strijklicht in de woonkamer. Zelf ben ik emotioneel intens betrokken bij het koetshuis. Ken bij wijze van spreken elke steen, elke voeg.”

