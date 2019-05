Van SS-huis tot Muur van Mussert: ‘Ik kan niet door Gelderland rijden zonder nazi-erfgoed te zien’

Vrijdaginterview Pieter Meulen­dijks is helemaal in de ban van Vietnam

19:33 Pieter Meulendijks gaf net zo makkelijk een les geschiedenis als dat hij later een complete school leidde. Vraag hem iets over rock- of folkmuziek en grote kans dat hij het antwoord weet. Net zo imposant als zijn cd-verzameling is zijn Vietnam-bibliotheek. Dan is hij ook nog marathonloper met op zijn naam tijden van onder de drie uur. ,,Ik ben graag bezig”, zegt hij over zichzelf.