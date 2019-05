Van televisie tot stripboek: René Arendsen is de ambassadeur van de Gelderse historie

Heuvels als de Alpen

,,Als kind woonde ik in Flevoland. We gingen bijna nooit op vakantie maar soms leenden mijn ouders een auto en reden we naar Gelderland. Die heuvels op de Veluwezoom voelden voor mij aan als de Alpen. En dan die kastelen, in dat prachtige landschap. Ik vond het allemaal schitterend”, vertelt Arendsen daar zelf over.



Na zijn studie journalistiek kreeg Arendsen werk als radioverslaggever bij Omroep Gelderland. Op zijn 27ste begon hij met zijn studie geschiedenis. ,,Ik ben me gaan verdiepen in de Gelderse geschiedenis. Dan krijg je door dat geschiedenis net zo werkt als journalistiek. Dat wat je leert in de boeken niet per se de waarheid is maar dat het er van afhangt vanuit welk perspectief je iets beschrijft. Dat vond ik eerst heel jammer, maar nu denk ik wat leuk. Je kunt iedere keer een nieuw verhaal vertellen.”