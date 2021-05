Van witbaard dwerglipvis tot zwartkopzaadkraker: Burgers’ Zoo heeft meeste unieke diersoorten van Nederland

Gemeente­raad Arnhem achter gesloten deuren bijgepraat over Gashouders­kwar­tier

19 mei ARNHEM - De Arnhemse gemeenteraad is woensdagavond laat achter gesloten deuren bijgepraat over de procedure die de bouw van het Gashouderskwartier aan de oostkant van de binnenstad blokkeert. Dat moest in het geheim ‘gezien de juridische gevoeligheden en consequenties van besluitvorming’, aldus het college van B en W.