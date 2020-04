Vanaf woensdag kom je Rijnstate niet meer in zonder toegangspas

Die toegangskaart krijg je als is vastgesteld of je al dan niet aan het coronavirus te relateren klachten hebt. Voor de hoofdingang van het ziekenhuis, aan de Wagnerlaan, staat vanaf woensdagochtend een controlepunt. Alle patiënten, begeleiders en bezoekers moeten zich daar melden vooraleer ze naar binnen mogen.



Wordt geconstateerd dat een patiënt met het coronavirus besmet zou kunnen zijn, dan krijgt deze een mondneusmasker op. Dat masker mag alleen af als het volgens de arts nodig is voor het onderzoek.



Begeleiders mogen alleen mee naar binnen als dat echt nodig is en als zij geen klachten hebben. Dit is onder meer ook nodig om er voor te zorgen dat het in de wachtkamers te vol wordt om de gewenste afstand van anderhalve meter ten opzichte van elkaar in te kunnen nemen. Liever heeft het ziekenhuis dat patiënten zoveel mogelijk alleen komen.

Terughoudend beleid

Ziekenhuis Rijnstate voert vanwege de coronacrisis nog steeds een terughoudend beleid met het ontvangen van patiënten. Operaties en poliklinische bezoeken worden alleen geagendeerd als deze naar het oordeel van de behandelend arts niet langer dan drie maanden kunnen wachten.



De meeste afspraken in de poli vinden telefonisch of via een videoconsult plaats of worden uitgesteld, om te voorkomen dat de toestroom naar het ziekenhuis te groot wordt.



Door het uitdragen van die boodschap is het ziekenhuisbezoek de afgelopen tijd zodanig teruggelopen dat Rijnstate zich onlangs nog genoodzaakt zag om mensen op te roepen om vooral wél te komen met klachten die geen uitstel dulden.

Patiënten, bezoekers en medewerkers beschermen

Hoeveel patiënten er nu dagelijks gaan komen, kan een woordvoerster van het ziekenhuis niet voorspellen. ,,We gaan de toegang in ieder geval zo inrichten dat andere patiënten, bezoekers en medewerkers worden beschermd en dat de kans op verspreiding van het coronavirus wordt verkleind.”



Patiënten die al een afspraak bij de polikliniek hebben staan, worden een dag tevoren gebeld met de vraag of ze corona-achtige klachten hebben. Patiënten met een afspraak voor een operatie werden 48 uur van te voren al gebeld en dat blijft zo.

