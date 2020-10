Vandalen proberen fitnesstent in woonwijk Arnhem in brand te steken: ‘Ramp was niet te overzien geweest’

Video Arnhem geeft groen licht voor corona­proof ‘fluister­spor­ten’ in festival­tent in Spij­kerkwar­tier

15 mei ARNHEM - Sportcentrum Indoor Action laat haar leden met 40 tot 50 mensen per les sporten in en bij een open tent op de parkeerplaats van de Eerste Wijkstraat in het Spijkerkwartier in Arnhem. Tegelijkertijd start het centrum op twee andere plaatsen in de wijk op met sport in de open lucht.