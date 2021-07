Vandalisme bij Sonsbeek-expo, jongeren klimmen in kwetsbaar kunstwerk: ‘Geen enkel respect voor kunst’

Column onderlangs Hoog in de hemel trokken die nacht vreemde lichtjes voorbij

18 juli Papier gaat boven het beeldscherm. Zo denk ik erover. Het digitale leven is mij te vluchtig. Je klikt op wat pixels die het woord send vormen en de foto of tekst verdampt voor je ogen, met de snelheid van het licht. Ondertussen vullen harde schijven en datacentra zich op met een ondoordringbaar woud aan bestanden even ontoegankelijk als de binnenlanden van Papoea-Nieuw-Guinea. Zo bezien is papier zo slecht nog niet. De fijnste eigenschap van papier: het stapelt zich op. Je ziet de berg groeien. Het tastbare bewijs van al het werk dat je verzet.