Vanessa valt 20 kilo af dankzij Arnhemse broers: ‘Ik ga richting de 75 kilo’

De moeder van de broers kreeg een dieet voorgeschreven waarbij intermittent fasting (een soort van vasten, op bepaalde momenten van de dag of week helemaal niets eten) en het eten van koolhydraat arm en onbewerkt voedsel werd gecombineerd.



Ze verloor uiteindelijk 5 kilo. Precies genoeg. Daarna bleken er meer mensen in de omgeving van de broers te zijn die wel wat kilootjes kwijt wilden. Bas: ,,Via een Facebookpost riepen we vrouwen uit ons netwerk op om aan een challenge van drie weken mee te doen.”



Zestien dames meldden zich aan. Onder wie de 39-jarige Vanessa Grijpma-Janssens. ,,Ik was nooit echt onzeker over mijn gewicht”, vertelt ze.



,,Alles was redelijk in proportie en ik dacht altijd: er zit in ieder geval een leuk hoofd op.” Toch wist de Arnhemse dat ze wat kilo’s te zwaar was. ,,Die wilde ik er graag af hebben. Deze challenge leek me de perfecte kans.”



Vier maatjes kleiner

Ze slaagde met glans. De Arnhemse viel liefst 20 kilo af. ,,Toen ik de eerste keer nieuwe kleding ging kopen, dacht ik: yes, een maatje kleiner.” Inmiddels zijn dat bijna vier maatjes kleiner. ,,Als ik naar de foto’s kijk van voor en na het afvallen, dan zie ik echt een wereld van verschil.”



Genoemde challenge is nu de basis van Een Maatje Minder. Drie weken lang eten de deelnemers zo min mogelijk koolhydraten. In de eerste week zijn koolhydraten zelfs helemaal verboden. Jeroen: ,,Mensen zien daardoor direct resultaat op de weegschaal. Dat motiveert.” Later in de challenge worden koolhydraten geherintroduceerd. ,,Maar dan wel de juiste.”