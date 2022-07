Varkentjesrace en knorretje prik tijdens première Arnhemse speelfilm ‘Knor’ bij Focus

Deze aandoenlijke, grappige familiefilm is gebaseerd op het boek De Wraak van Knor van Tosca Menten, over een meisje dat van haar opa uit Amerika het biggetje Knor krijgt. Haar ouders zijn daar niet zo blij mee. Alleen op voorwaarde dat Knor een puppycursus volgt, mag Babs hem houden. Maar dan blijkt opa stiekem andere plannen te hebben met Knor. Hij doet mee met de worstenwedstrijd van de Vereniging voor Vleeswaren van Verse Varkens.

Twintig seconden film per dag: Met engelengeduld bouwen aan een bioscoophit in Arnhem

Eerste Nederlandse stopmotion speelfilm ooit

Knor is de eerste Nederlandse stopmotionanimatiespeelfilm ooit gemaakt. De film ging in première tijdens het filmfestival van Berlijn in februari 2022 en werd lovend ontvangen. Opa is van een stem voorzien door Kees Prins, Babs door Hiba Ghafry. Ook Jelka van Houten, Loes Luca en Alex Klaasen maken deel uit van de Nederlandse stemcast.

De première op zondag 10 juli bij Focus Filmtheater Arnhem is uitverkocht. Dinsdagavond 12 juli is er bij Focus om 19.00 uur nog een bijzondere voorstelling van ‘Knor’. Na afloop is er gelegenheid vragen te stellen aan producent Marleen Slot. Vanaf 13 juli is de film te zien in reguliere voorstellingen.