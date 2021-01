Vechten tegen de bierkaai: Arnhems restaurant krijgt geen staatssteun, dus betaalt personeel uit eigen zak

De start van hun zaak was het toonbeeld van de veerkracht van ondernemers in coronatijd. Mous en Lancee sleepten uitgerekend tijdens de eerste lockdown in dit voorjaar via Horeca Crowdfunding Nederland 150.000 euro binnen voor hun nieuw zaak. Beleggers tekenden gretig in, de franchiseketen Rodeo heeft een goede naam die in normale tijden garant staat voor rendement. ,,Binnen twee minuten nadat de intekening openging, hadden we genoeg inschrijvers”, vertelde Mous destijds enthousiast aan deze krant. Haar conclusie toen: ,,Corona is niet het einde van de wereld. Wij zijn een veerkrachtig volk.”