Vechtende jongeren bij Rijkerswoerdse Plassen, politie te paard grijpt in

IN MEMORIAM AVW’66 en Eendracht Arnhem ‘herdenken’ overleden voetbal­trai­ner Jaap de Knegt op website

20:28 Oud-voetballer en voetbaltrainer Jaap de Knegt is op 20 juni overleden. De Arnhemmer, die al enige tijd met zijn gezondheid sukkelde, is 82 jaar geworden. Hij was sinds zijn jeugd lid van Eendracht Arnhem, waar hij als getalenteerd keeper (De Graafschap haalde hem zelfs even weg) het eerste elftal haalde. Hij was trainer bij RKPSC, Bennekom, Ede Westermeijer, Eendracht en AVW’66.