Vechtpartij Arnhem conflict tussen tienermeisjes die broers inschakelden; politie verricht aanhouding

Update/VideoARNHEM - De aanleiding voor de massale knokpartij op het Brandenburgseplein in Arnhem-Zuid, vrijdagavond, lag in een al langer sluimerend conflict tussen een aantal tienermeisjes. Om dat uit te vechten, schakelden zij onder anderen hun broers in.

Politie en handhaving moesten begin van de vrijdagavond massaal uitrukken om een einde te maken aan de gewelddadigheden. De politie was met zeker acht patrouillewagens ter plaatse en surveilleerde ook elders in de wijk. Op het plein waren zo’n 100 tot 150 mensen betrokken, onder wie veel nieuwsgierigen die op de commotie waren afgekomen.



Samen met handhavers werden de vechtersbazen uit elkaar gehaald om de rust op het plein in de wijk Immerloo te herstellen. Bij de vechtpartij waren ook ouders betrokken, waardoor het incident verder escaleerde. De exacte aanleiding van het conflict is niet duidelijk, maar het zou al langer broeien in de buurt.

Ahmed Marcouch, Burgemeester Arnhem

Eén man is direct gearresteerd omdat hij een politieman zou hebben geslagen. Ook een handhaver werd geraakt. Zij hebben daar voor zover bekend geen verwondingen aan overgehouden, maar burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem is stellig: ,,Je moet met je poten van politiemensen en handhavers afblijven. We zetten alles in om de daders te pakken.”

‘Stop elkaar te tergen’

Marcouch toont zich zeer tevreden over de schoonveegactie van politie en handhaving. ,,Goed ingegrepen, beheerst, en op tijd”, is zijn conclusie.



Ook voor de aanstichters van de vechtpartij heeft hij een boodschap: ,,Meiden, kom op. Stop elkaar te tergen en je broers op te stoken. Blijf thuis in coronatijd!” De burgemeester, die zelf poolshoogte nam bij de vechtpartij, vindt dat ouders hun kinderen moeten aanspreken op hun gedrag.



Sinds eind maart geldt in de regio Gelderland-Midden een samenscholingsverbod. Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het verboden in groepen van drie of meer mensen samen over straat te gaan. Wie zich daar niet aan houdt, kan worden beboet.



Vrijdagavond zijn geen boetes uitgedeeld, zegt Marcouch. ,,We wilden vooral de orde herstellen.”