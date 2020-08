Vechtpartijtjes op laatste avond van kermis bij GelreDome in Arnhem

Column Remco Kock Het paard van Sinter­klaas

21 augustus In de bibliotheek van Kronenburg bladerde ik in een boek dat de aanslagen van 11 september reconstrueerde. In een scène werd de angstaanjagende route richting de dood van vliegtuigpassagiers zo levendig beschreven dat lezen als sadisme aanvoelde. Net toen ik twijfelde of ik het ramptoeristische boek ging lenen, trilde mijn telefoon.