Veel coronaboetes in Arnhem, Nijmegen, Cuijk, Tiel, Winterswijk en Neder-Betuwe

Meer dan Nijmegen bijvoorbeeld, omgerekend naar inwoneraantal, hoewel in de Waalstad in absolute zin een vergelijkbaar aantal boetes werd uitgedeeld: ruim 1500. Dat blijkt uit cijfers die de politie bekend heeft gemaakt.



Het gaat dus om bekeuringen die de politie heeft uitgeschreven wegens het overtreden van de coronaregels, zoals voor het niet houden van afstand, het niet dragen van een mondkapje en het overtreden van de avondklok. Naast de politie worden er ook bekeuringen uitgedeeld door gemeentelijke toezichthouders (boa's), maar die zijn in de cijfers niet meegenomen.



Behoren Arnhem en Nijmegen tot de gemeenten waar omgerekend per inwoner het meeste wordt bekeurd, ook in gemeenten als Cuijk, Tiel, Winterswijk en Neder-Betuwe heeft de politie vaak opgetreden: meer dan zeven op de duizend mensen hebben er een boete of waarschuwing gehad omdat de coronaregels aan hun laars lapten.