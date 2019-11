Veel drugs en erectiepillen gevonden tijdens onderzoek bedrijventerrein Het Broek

Gelderland houdt vast aan toiletloze treinen: ‘Onaan­vaard­baar’

9:59 ARNHEM - Het kan nog zeker twintig jaar duren voordat alle regionale treinen in Gelderland van een wc zijn voorzien. In bestaande treinen komen ze niet en nieuw materieel is op z’n vroegst pas in 2037 nodig. De provincie negeert daarmee het College voor de Rechten van de Mens.