Veel file rondom Arnhem, auto belandt in sloot op A50

Live Honderden leraren staken in Arnhem: roep om structure­le oplossin­gen voor problemen

14:02 ARNHEM - Voor het provinciehuis in Arnhem hebben zich honderden leraren verzameld om te demonstreren voor een beter onderwijsbeleid. ‘Investeer in onderwijs’, roepen ze in koor. Daarnaast verzamelen leraren zich in Nijmegen, Doetinchem en natuurlijk op de landelijke demonstratie in Den Haag.