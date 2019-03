Veel files rondom knooppunt Velperbroek na ongeval

Hulpdiensten rukte in groten getale uit toen de melding binnen kwam. Ter plaatse bleek het relatief mee te vallen. Een vrachtwagenchauffeur nam op laatste moment toch de afslag A12 richting Utrecht, maar stond vermoedelijk op de verkeerde sorteerstrook. Hij zag hierbij een vrouw in een auto over het hoofd. De vrouw is gecontroleerd in de ambulance en raakte lichtgewond. Wel was ze erg ontdaan door het ongeluk. De chauffeur van de vrachtwagen kwam met de schrik vrij.