Veel Gelderlanders in armoede kunnen juiste hulp niet vinden door wirwar aan organisaties

,,Oppervlakkig gezegd zou je kunnen zeggen: er zijn zoveel hulporganisaties, dat kan veel effectiever’’, zegt Hanneke Mateman, adviseur Effectiviteit van kenniscentrum Movisie. ,,Tegelijk is de groep mensen die in de schulden zit heel divers. Je kunt niet zomaar alles op één hoop gooien, dan ga je dingen missen. De veelkleurigheid is zowel de kracht als de zwakte van hulporganisaties in Nederland.’’



Stichting Armoedefonds is onlangs de website hulpbijarmoede.nl begonnen om in kaart te brengen welke hulporganisaties er in Nederland zijn. Door een postcode of woonplaats in te vullen, kunnen mensen met geldproblemen er eenvoudig achter komen waar zij zich het best kunnen melden.