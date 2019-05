Veel Gelderse homoseksuelen en transgenders willen verhuizen

Video Auto op de kop bij John Frostbrug, file in Arn­hem-Zuid

15:21 ARNHEM - De John Frostbrug in Arnhem is donderdagmiddag in noordelijke richting afgesloten in verband met een ongeval. Er is bij de brug een auto over de kop geslagen. De file op de Nijmeegseweg als gevolg van de stremming begint al voor het Nijmeegseplein.