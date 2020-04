Veel hulp voor door brand getroffen gezin en aannemer: ‘Het zijn echt lieve reacties!’

Ook De Groot en Boelens hebben veel reacties gehad van mensen die hen willen helpen of hun adviezen geven.



,,Het zijn echt lieve reacties! Mensen die zijn gaan samenwonen en een leeg appartement hebben dat ze aan ons willen verhuren. Maar er zijn ook mensen die hun huis niet verkocht krijgen door de corona-crisis. Zij hebben er nooit aan gedacht hun leegstaande huis te verhuren en het nu aanbieden. De meeste opties zijn buiten Arnhem, dus we hopen nog op eenzelfde woonsituatie in Arnhem”, zegt De Groot.



Ze hopen wel dat ze woonruimte met een buitenruimte kunnen huren. ,,Voor onze Quirijn van 1,5 jaar. De periode dat we een woning nodig hebben kan namelijk wel voor één jaar of langer zijn. En dan is een tuin of andere buitenruimte wel fijn voor hem.”