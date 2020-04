Veel klachten in regio over motorrijders die oproep ANWB negeren: ‘Ze trekken het gas helemaal open’

Politie Arn­hem-Zuid deelt boetes uit, stopt feestje en waarschuwt kapper

4 april ARNHEM - De politie heeft vrijdagavond in Arnhem verschillende keren opgetreden tegen groepen die het samenscholingsverbod negeerden. In enkele gevallen heeft de politie verbaliserend moeten optreden. Eenmaal heeft de politie veertien personen in Arnhem-Zuid gewaarschuwd die een feestje vierden. Het feest is daarna onmiddellijk stopgezet.