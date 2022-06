Veel kritiek op Museum Arnhem vanwege sluiting tijdens Pinksterweekend: ‘Wilden ons personeel vrij geven’

‘Wat een raar iets is dat.. zijn juist dagen dat mensen zin hebben om een museum te bezoeken’, ‘Niet echt publieksvriendelijk’ en ‘Bijna elk museum in Nederland is open met Pinksteren. Waarom jullie niet?’. Zomaar enkele van de tientallen negatieve reacties op de facebook-pagina van Museum Arnhem. Ze staan onder de korte aankondiging dat het museum met Pinksteren is gesloten.