Veel meer handtekeningen dan verwacht onder petitie voor behoud van lijn 1 naar Oosterbeek: 2600 stuks

Arnhem krijgt 8,3 miljoen euro van Rijk voor bouw van 1221 woningen rond Kronenburg

ARNHEM - Arnhem kan gaan bouwen in Kronenburg. De gemeente krijgt van de Rijksoverheid 8,3 miljoen euro voor de nieuwbouw van 1221 woningen in het zuidelijk stadsdeel. Daarvan moeten er 1100 verrijzen in Kronenburg en de rest in de aangrenzende wijk Vredenburg.

15 december