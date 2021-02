Veel ongelukken en glijpartijen: zijn de wegen gladder door minder verkeer? ‘Makkelijker om gaspedaal in te trappen op lege weg’

Gestrooid zout op de weg moet je ‘inrijden’ voor het ook echt effect heeft op gladheid. Het is de boerenwijsheid die maandagochtend de vraag doet opwerpen of het zo glad op de wegen was omdat er heel weinig verkeer was en dus het gestrooide zout nog niet zijn werk kon doen.



Rijkswaterstaat (RWS) vindt het aannemelijk, maar kan het moeilijk hard maken. Een woordvoerder van RWS vindt het lastig om daar iets over te zeggen. Op veel plekken was het gewoon verraderlijk glad en dat gebeurt soms in de winter, zegt hij ,,Daar moet je simpelweg je rijstijl op aanpassen. Ik zeg niet dat mensen dat niet gedaan hebben, maar als de hele weg voor je leeg is, is het makkelijker om het gaspedaal iets harder in te trappen.’’