Veel overlast op de Arnhemse Rijnkade: ‘Leipo’s met kleine piemeltjes die over de kade scheuren’

,,Wil je het positieve of het negatieve verhaal? Want ik heb alleen het negatieve verhaal”, zegt Victor van Waveren, die met zijn historische schip een paar maanden aan de Rijnkade woont. Gevraagd naar over de lage kade scheurende auto’s onderbreekt hij graag de borrel die aan boord van zijn boot bezig is. ,,De racerij hier is irritant, gevaarlijk en slecht voor de stad.”