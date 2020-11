Veel politie op de been in Geitenkamp, twee jongeren gearresteerd na gooien van vuurwerk

Video Politie met honden in actie in Arnhemse wijk Geitenkamp, jongeren spelen kat-en- muisspel

21 november ARNHEM - Het is zaterdagavond onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Jongeren steken er vuurwerk af en hangen op straat. De politie grijpt in. Ze is massaal ter plaatse, onder meer met honden.