Veel politie op de been in Park Sonsbeek, zoektocht naar twee mannen na incident met vuurwapen

Arnhemse agent slaat agressieve arrestant gebroken oogkas, maar is niet strafbaar

16:13 ARNHEM - Een 35-jarige politieman is door de rechtbank in Arnhem ontslagen van rechtsvervolging voor het plegen van een zware mishandeling. De agent sloeg een zich hevig verzettende arrestant drie keer met zijn vuist in het gezicht. De man brak daarbij een oogkas. Volgens de rechtbank valt het toegepaste geweld binnen de grenzen van wat de agent was toegestaan.