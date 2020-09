Veel reizigers de dupe van grote treinstoring in regio: ‘Gelukkig is woensdag een rustige dag op het werk’

De extra reistijd kon oplopen tot twee uur, maar NS meldde kort na 08.00 uur dat het treinverkeer rond 09.00 uur weer als normaal zou moeten zijn.



Reizigers op station Nijmegen konden na 08.00 uur weer gebruik maken van het regionale spoor. Maar de eerste Intercity naar Den Bosch of Arnhem ging pas na 09.00 uur rijden.

Te laat voor werk

Op het station in Nijmegen overlegt Noëlle met haar baas. De 17-jarige werkneemster van Brownies&downieS in Den Bosch, had allang in een trein moeten zitten. Het is nog geen 08.30 uur en zojuist hoorde ze omroepen dat de eerste pas rond 09.00 uur vertrekt, het tijdstip waarop normaal haar werkdag begint. ,,Ik heb geprobeerd een Flixbus te pakken, maar die reed ook niet naar Den Bosch. Mijn baas zegt nu aan de telefoon dat ik even moet afwachten wanneer de treinen weer rijden en of duidelijk wordt dat ik straks ook weer naar huis kan. Gelukkig is woensdag een rustige dag op het werk.”

Te laat op school

Onder de overkapping op het stationsplein zitten de studenten Lars (19), Lars (19) en Reinoud (18). Hun bestemming is Eindhoven waar ze de bedrijfsopleiding NCVB volgen. Om op tijd op school te zijn, hadden ze om 8.00 uur in de trein moeten zitten, inmiddels wijst de grote stationsklok richting 8.45 uur.

De jongens zullen de eerste lessen van vandaag missen. En dat terwijl ze al zo weinig contacturen hebben sinds corona het schoolritme bepaalt. Ze blijven er rustig onder. ,,We hebben gebeld met de docent, meer kunnen we niet doen.”

Het drietal heeft nog wel uitgezocht of ze per bus richting Eindhoven konden gaan. ,,Dan zouden we de bus naar Uden moeten pakken en daar moeten overstappen op een andere naar Eindhoven. ,,Maar dan zijn we waarschijnlijk nog veel langer onderweg dan dat we wachten totdat de eerste trein weer vertrekt.”

Weinig informatie van de NS

Aan het feit dat medewerkers van de NS en Breng nauwelijks informatie verstrekken – ze verwijzen allemaal naar voorlichting – storen de heren zich niet echt. ,,Een storing, daar doe je weinig aan hè.”

Robert loopt even voor negenen puzzelend op zijn telefoon terug van de stationshal richting bussen. Hij ziet af van zijn reis naar Amsterdam. ,,Daar begint om 11 uur precies een ceremonie. Dat haal ik nu niet meer.”

Hij moet toegeven dat hij weinig speling in zijn reisplan had ingebouwd deze ochtend. ,,Je gaat ervan uit dat de treien rijden hè.” Nu is het voor hem haasten terug naar Berg en Dal. ,,De ceremonie is ook online te volgen. Dus ik kan er gewoon bij zijn, al is het dan niet fysiek.”

Oorzaak

Volgens spoorbeheerder ProRail is de storing op de verkeersleidingspost in Arnhem rond 05.30 uur begonnen. Van daaruit worden seinen en wissels in de wijde regio bediend. ‘Het is daardoor niet mogelijk treinverkeer veilig te laten verlopen en seinen blijven zolang op rood’, was in een verklaring op de website van ProRail te lezen. ProRail meldde rond 07.45 uur dat het computersysteem dat de storing veroorzaakte weer werkte.



Tussen Nijmegen, Nijmegen Heyendaal en Mook Molenhoek reden enige tijd stopbussen. Ook het regionale spoor had last van de storing, zoals de spoorlijnen Arnhem-Tiel en de verbinding van Arnhem met Zevenaar en Doetinchem.



Vervoerder Arriva meldde kort na 08.00 uur dat er weer treinen gingen rijden op de lijn Nijmegen-Mook en in de Achterhoek.

