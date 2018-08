Veelbesproken Roelvink welkom op Arnhems studentenfeest

De organisatie boekte Roelvink junior al voor de zomer, toen het incident waarbij zijn rijbewijs werd ingenomen nog niet had plaatsgevonden.

De bekende dj werd 18 augustus gearresteerd nadat hij in beschonken toestand met 180 kilometer per uur over de A10 reed. Het was niet de eerste imago-schadende gebeurtenis in het leven van Dave Roelvink.

Woordvoerder van de HAN Michiel Geursen vindt de situatie vervelend. ,,We hebben erover gesproken het optreden van Dave Roelvink af te zeggen, omdat we zijn actie niet goed te praten vinden. De reden dat we het toch laten doorgaan, is dat we er vanuit gaan dat zijn acties bestraft worden via de politie en rechter. Voor andere incidenten in het verleden heeft hij zijn straf inmiddels gehad en uitgevoerd. Daarnaast is hij als dj gewoon goed. Hij kan goed plaatjes draaien en heeft veel fans, ook onder onze studenten. We wilden graag aansprekende artiesten op de Arnhem Intro dag en hij past in dat plaatje."

Grens

Of Roelvink nu wel zo'n best voorbeeld is voor Arnhemse studenten is voor de hogescholen geen thema. ,,Waar moet je dan een grens trekken bij het boeken van een artiest? Moeten we van iedereen het verleden uitpluizen? We vertrouwen erop dat onze studenten weten wat wel en niet hoort."