Vegan kinderbueno’s en kaas van cashewnoten: in Arnhem opent de grootste vegan supermarkt van Nederland

De dag voor de opening is De Rooij (41) druk met het vullen van de winkelschappen in haar nieuwe zaak. Af en toe komt een leverancier met een nieuwe voorraad veganistische producten binnen. In deze winkel staat geen enkel product waar een dier aan heeft bijgedragen. Geen vlees, geen vis, maar ook geen zuivel, geen eieren. En geen honing - want gefabriceerd door bijen.



Zo zijn de kinderbueno’s in de vrolijk gekleurde verpakkingen van het merk ‘Love raw’ met kokos en vegan chocolade (zonder zuivel) gemaakt. En aan de winegums, marshmallows en ander snoepgoed is geen gelatine (een bindmiddel dat uit dierlijk slachtafval wordt gehaald) te pas gekomen. Bovendien is de granola gezoet met agavesiroop (afkomstig van een vetplant) in plaats van met honing.