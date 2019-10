Vegan streaker opgepakt na insluiping bij konijnenhouderij in Vragender

Spookfiet­ser rijdt van Elst naar Arnhem op A325, politie plukt hem van oprit bij Elden

13:59 ARNHEM/ ELST - Een fietser die tegen het verkeer in over de A325 van Elst naar Arnhem was gereden, is vanochtend door de politie aangehouden. De man kon van de weg worden gehaald ter hoogte van de oprit bij Elden.