Veiligheidsregio’s: kleinere kans op natuurbrand op Veluwe of in Achterhoek als gevolg van corona

Door het virus zijn er minder fietsers en wandelaars in het bos en het merendeel van de natuurbranden ontstaat juist door menselijk toedoen, luidt de uitleg.



Vijf recente natuurbranden op de Veluwe, waarvan vier in één nacht, doen niks af aan de algehele verwachting. Volgens voorzitter Wim Verboom van de Commissie Risicobeheersing Natuurbranden Veluwe zeggen de voorvallen niets over wat in de toekomst kan gebeuren.



De Landelijke Vakgroep Natuurbranden concludeerde in 2014 dat bijna een derde van de branden in bossen en heidegebieden wordt veroorzaakt door onvoorzichtigheid van mensen. Een kwart ontstaat door kwaadwillenden, staat in het bronnenboek Natuurbrandbestrijding. Ook een recente heidebrand bij Rozendaal is vrijwel zeker aangestoken, zegt de politie.