Veolia gaat indien nodig gevecht aan over biomassacentrale in Arnhem

Medewerker Marianne Mulder van Veolia heeft dat woensdagavond laten weten aan de gemeenteraad van Arnhem. Die debatteerde over de houtgestookte centrale, waartegen het verzet vanuit de bevolking groeit. Voornaamste kritiekpunt is dat dit alternatief voor een gasgestookte centrale met zijn uitstoot veel vervuilender zou zijn voor het milieu en veel ongezonder voor de mens.

Voorman Mark Bosch van Werkgroep Behoud Bomen Arnhem en Marloes Spaander, een van de bewoners van woonboten in de nabij IPKW gelegen Nieuwe Haven, riepen de gemeenteraad andermaal op alsnog een stokje te steken voor de centrale, waarvoor de vergunningen een paar jaar geleden al zijn verleend door de provincie. In tegenstelling tot wat wethouder Jan van Dellen eerder beweerde, zou dat volgens hen wel degelijk nog mogelijk zijn.



Zo zou om intrekking van de door de provincie verleende natuurvergunning kunnen worden verzocht, omdat die zou stoelen op verkeerde aannames over de uitstoot van stikstof. ,,Hoe is het in godsnaam mogelijk dat, terwijl alle wetenschappers en milieuorganisaties het erover eens zijn dat biomassa in feite een leugenachtig en giftig goedje is en dat de stook ervan boordevol stikstof zit, dit college van burgemeester en wethouders toch wil doorgaan met die troep?”, zo hield Bosch de raad voor.

Veolia-vertegenwoordiger Mulder stelt dat de soep niet zo heet wordt gegeten als door Bosch c.s. opgediend. Met haar spreekbeurt in de raad liet Veolia zich overigens voor de eerste keer publiekelijk uit over zijn eigen biomassacentrale nu die zoveel kritiek losmaakt. ,,Veel uitspraken die worden gedaan zijn onjuist en onterecht”, aldus Mulder. Zij stelt dat Veolia aan alle wet- en regelgeving voldoet.



Volgens de zegsvrouw heeft Veolia de centrale op IPKW in 2014 overgenomen met het doel om de daar gevestigde bedrijven met minder energie toe te laten kunnen en de energie-opwekking te verduurzamen. Mulder: ,,We stoten nu al 50 procent minder CO2 uit dan toen we de centrale net hadden overgenomen.” De toevoeging van een biomassacentrale aan de energie-installatie is een volgende stap in de energiereductie en vervangt een onrendabele gasketel met veel nadelig effect voor het milieu.

