Verbazing om bezorging National Geographics uit jaren ‘90

Dat is Willy (72), die liever niet met haar achternaam in de krant wil. Ze ruimt haar zolder op, nadat haar man Peter vorig jaar overleed. ,,Hij had een abonnement op de National Geographic. Het zijn zulke mooie tijdschriften”, zegt ze. ,,Zonde om weg te gooien.”



Willy had nog overwogen een briefje bij de tijdschriften te doen, waarin ze haar buren vraagt om als ze het exemplaar uit hebben die te ruilen met een buur. ,,Zo leer je elkaar een beetje kennen.” Ze bedacht het plan vorige week, toen ze een beetje een dip had, en verzamelde de tijdschriften in een grote doos. Die was zo zwaar dat ze hem niet meer kon tillen.